Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ, по данным «Новой газеты», владеет недвижимостью в Испании. Издание обнаружило у митрополита Илариона пентхауз стоимостью около миллиона евро.

Просторная квартира митрополита Илариона расположена на живописном склоне холма у моря в городе Альтея в провинции Аликанте. Пентхауз записан на Григория Алфеева – это мирское имя митрополита. Площадь двухуровневых апартаментов превышает 230 квадратных метров, там имеются две террасы – открытая и закрытая, площадка для барбекю, бассейн и две спальни с санузлами. Соседи Илариона – телеведущий Юлий Гусман, продюсер Тимур Вайнштейн, украинский бизнесмен Юрий Аптекарь и другие знаменитости.

Митрополит бывает в Альтее нечасто, достоверно известно лишь об одном его визите в испанский город. Пентхаусом пользуется его мать, также рядом с домом видели человека, похожего на протеже Илариона, иеромонаха Иоанна.

Соседи священнослужителя убеждены, что квартиру ему просто подарили. Эту теорию подтверждает и тот факт, что митрополит систематически не платит за коммунальные услуги. Его долг достиг уже 20 тысяч евро.

«Новая газета» отмечает, что пентхауз мог быть подарком от Михаила Боцко – предпринимателя с сомнительной репутацией, который уехал из Ростова-на-Дону в Испанию в конце 90-х.