Совет Федерации будет просить правительство приостановить оборот никотиносодержащих изделий в России

Сенаторы не исключают, что эта норма может вступить в силу с 1 января будущего года.

Сейчас распространение подобных смесей никак не контролируется, — заявил замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Валерий Кирилишин.

Никотиносодержащие смеси не должны находиться в свободном доступе, — уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава Мурманской области Андрей Чибис призвал увольнять директоров школ, которые не могут пресечь распространение снюса среди школьников. Сегодня на совещании в правительстве он сказал, что это масштабная проблема и потребовал от владельцев торговых точек снять снюс с продажи.