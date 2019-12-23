В одной из школ Челябинской области спецназ ФСИН показал приемы подавления бунта

Это произошло при посвящении учеников в кадеты. Часть родителей осталась недовольна церемонией.

Показательные выступления бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний прошли в актовом зале школы в Златоусте, куда на линейку привели учеников. Взвод в форме и со щитами, в частности, продемонстрировал перед школьниками, как выполняются команды по нанесению ударов. Согласно опубликованной видеозаписи, руководитель бойцов приказывал: «Палкой сверху, бей!» и «Палкой снизу, бей!», — после чего они выполняли распоряжения. Сюжет об этом был показан на местном телевидении, сообщила интернет-изданию Znak.com депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. По ее словам, именно из репортажа многие родители узнали о выступлении бойцов спецназа: на мероприятие их не приглашали. Мухометьярова возмутилась ситуацией: она считает, что демонстрация силовых приемов перед детьми не имеет ничего общего с воспитанием любви к Родине и патриотизма. Издание отмечает при этом, что кадетский класс в одной из школ Златоуста был создан под эгидой МЧС. В администрации города и в региональном управлении ФСИН, в свою очередь, сообщили агентству РИА «Новости», что не видят в подобных мероприятиях ничего страшного. Там подчеркнули, что спецназ был приглашен самой администрацией школы, а бойцы показывали элементы рукопашного боя.

Накануне стало известно о привлечении девятиклассников в Татарстане к учениям полиции по разгону митингов. Мероприятие было согласовано с руководством школы. Как сообщает агентство РИА Новости, на фоне инцидента уволилась начальник отдела образования одного из районов.