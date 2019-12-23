В Мещанском суде началось рассмотрение дела 21-летнего Самариддина Раджабова

Его одним из первых задержали после протестной акции в конце июля, обвинение несколько раз меняли, дело возвращалось в прокуратуру и теперь его рассматривает другой состав суда.

Большая группа молодых людей пришла поддержать Самариддина Раджабова. Теперь уже не в Тверской, а соседний Мещанский суд. Хотя оба они в одном здании на Каланчёвке. На некоторых людях, в том числе Алексее Миняйло – бывшем фигуранте так называемого «московского дела», были футболки со строчками из песни обвиняемого: «Свобода — это то, что в сердце, остальное детали».

Процесс начался в активном темпе. Новая судья Бараковская допросила полицейских и свидетелей, в суде изучили письменные материалы дела, посмотрели видеозаписи. Их них следует, что Раджабов лозунгов не скандировал, при задержании не сопротивлялся. Потерпевшие полицейские – все как на подбор высокие. широкоплечие, крепкого телосложения, признались: никто из них ни Раджабова, бросавшего, по версии следствия, бутылку, ни её саму вечером 27 июля в районе Трубной площади не видел, но они испугались звука падающего на плитку предмета с какой-то жидкостью. Об этом говорил, в том числе, сотрудник второго оперполка Александр Внуков. Зал смеялся. Судья грозила удалить с процесса тех, кому весело.

Адвокат Сергей Бадамшин допытывался у силовиков, как долго они испытывали тревогу, обращались ли за помощью к психологам, те отвечали что-то невнятное. Полицейские также сообщили важную вещь: оказывается потерпевшими они стали после общения со следователем. Свидетели обвинения — тоже силовики – с трудом выдавливали из себя ответы и похоже разозлили прокурора. Одного из свидетелей так и не нашли, это тот самый сотрудник МВД, который отказался быть потерпевшим и оттуда уволился. Происходящее в суде назвала абсурдом одна из сторонниц Раджабова активистка Полина.

Затем перешли к свидетелям защиты. Отец Раджабова сказал в суде: он гордится тем, что воспитал сына с такой гражданской позицией. Сестра обвиняемого сообщила, что её брат хорошо учился, назвала его неконфликтным человеком и отметила его успехи в рэп-музыке.

Заседание продолжается. Защита не исключает, что такими темпами приговор может быть вынесен уже на этой неделе.