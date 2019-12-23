Кремль: Стрельба у здания ФСБ на Лубянке была проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна страна

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке была проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна страна. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все меры для ликвидации этой ситуации были приняты.

Согласно официальной версии, стрельбу устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Сам он был убит в перестрелке. От его действий погибли два человека, еще четверо получили ранения.

В Росгвардии не было никаких распоряжений о приведении подразделений в полную боевую готовность в связи с событиями на Лубянке, — об этом «Эху» сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. По словам Грибакина, никаких дополнительных средств вооружения и защиты бойцы Росгвардии также не получали.