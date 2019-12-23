Правоохранительные органы проверяют госучреждения, школы и другие объекты из-за сообщений о взрывных устройствах

Уже почти месяц в России сотрудники правоохранительных органов проверяют транспортные объекты, госучреждения, школы, а также суды и торговые центры из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Под эвакуацию попали сотни тысяч россиян. Что делают для решения вопроса власти, пока непонятно.

Департамент образования Москвы счел необходимым обратиться к жителям столицы чтобы прояснить ситуацию с массовой эвакуацией школ и детских садов. В специальном видеообращении замглавы ведомства Антон Молев утверждает, что это крайне неприятная ситуация, однако реагировать на нее нужно спокойно.

Эвакуация проводится в профилактических целях, — об этом корреспонденту «Эха» рассказали сразу несколько родителей учеников столичных школ. К внезапному прекращению занятий и переводу детей в безопасное место, например, в расположенный по соседству театр, родители учеников одной из школ в центральном округе Москвы относятся с пониманием. Родители полагают, что подобные внеплановые мероприятия надо периодически проводить во всех учебных заведениях. Но если школу эвакуируют по несколько раз в месяц – это уже перебор, — считают они.

Только за сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов были вынуждены проверять более 10 учебных заведений, а также пять вокзалов и 15 судов. В Подмосковье поступили анонимные угрозы во все магазины сети «Магнит», «Перекресток» и «Лента». Похожая ситуация наблюдается и в других российских регионах.

Российские власти делают все возможное для борьбы с телефонным терроризмом, однако на этом пути есть несколько проблем, — сказал Эху зампред думского Комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Ложные сообщения о минировании будут поступать и дальше. Это связано, в первую очередь, с внешней политикой России, — считает гендиректор Агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев. Он считает, что все это в какой-то степени на руку властям, поскольку они могут отработать схему действий при реальной угрозе теракта.

Молчание столичных властей, в то время как по всей Москве идет волна ложных сообщений о минировании, в очередной раз доказывает, что они бессильны в этом вопросе. Такое мнение в нашем эфире высказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Он также заметил, что столичная мэрия не в состоянии сформулировать для граждан свою позицию в том числе и потому, что наши чиновники не умеют общаться с простыми гражданами