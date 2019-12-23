Снега в Москве не будет как минимум до конца недели. Это сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в столице температура воздуха более характерная для октября или начала апреля, — передает «Интерфакс». Ранее синоптики прогнозировали, что в новогоднюю ночь в Москве будет небольшой минус.
2019-12-23T17:32:00+03:00
2019-12-23T17:36:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 23 декабря 2019
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