Снега в Москве не будет как минимум до конца недели. Это сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в столице температура воздуха более характерная для октября или начала апреля, — передает «Интерфакс». Ранее синоптики прогнозировали, что в новогоднюю ночь в Москве будет небольшой минус.