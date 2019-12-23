В Бельгии сбежавший из дома пес спустя 6 лет был возвращен домой под Рождество. Английский спрингер-спаниель по кличке Хьюстон был обнаружен у входа в один из магазинов в Брюсселе. Прохожие вызвали полицию, в которой определили хозяев по электронному чипу животного. Как передает местный телеканал RTBF, пес узнал хозяйку и ее близких, но теперь боится дверей.