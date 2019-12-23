В России у умерших граждан собираются забирать органы для пересадки. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения, — передает «Интерфакс». Согласно документу, медицинские организации вправе начать трансплантацию в случае, если родственники вовремя не заявят о несогласии на изъятие органов, а также при отсутствии возможности проинформировать родственников в течение двух часов после смерти.