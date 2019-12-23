Власти Москвы утверждают, что сэкономили на закупках медоборудования 11 миллиардов рублей. Как заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице внедряют инновационные методы закупок, что позволяет снизить цену контракта до 50%, — передает «Интерфакс».