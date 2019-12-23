Москва и область переживают очередную волну массовых минирований

Сообщения о заложенных бомбах поступили сегодня в Храм Христа Спасителя, 15 районных судов, 5 вокзалов и один роддом, — передает ТАСС. Анонимные сообщения об угрозах взрывов также получили все магазины сетей «Перекресток», «Лента», «Магнит» и «Пятерочка» в Подмосковье. Это около 600 торговых точек. Новая волна минирований в Москве началась в конце ноября. В общей сложности было эвакуировано почти полмиллиона человек, все угрозы оказались ложными. Остановить телефонных террористов правоохранительным органам пока не удается.