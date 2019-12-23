Роспотребнадзор рекомендует разбавлять крепкий алкоголь водой. В ведомстве считают, что оптимальное соотношение — 1 к 3, — передает «Интерфакс». В то же время, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сказал агентству, что безопасных ежедневных доз спиртного не существует.