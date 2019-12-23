На Филиппинах из-за отравления кокосовой водкой погибли 11 человек, более 300 госпитализированы. По данным местных властей, они пили традиционный алкогольный напиток на предрождественских вечеринках, — передает агентство Reuters. Врачи полагают, что, скорее всего, это был напиток кустарного производства, то есть, по сути, плохо очищенный самогон.
2019-12-23T17:04:00+03:00
2019-12-23T17:07:49+03:00
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17:04, 23 декабря 2019
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