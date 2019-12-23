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17:03, 23 декабря 2019

Британская розничная сеть Tesco приостановила сотрудничество с заводом в Китае, где, возможно, работают заключенные

Крупнейшая в Британии розничная сеть Tesco приостановила сотрудничество с заводом в Китае, где, возможно, работают заключенные. В компании сообщили, что начали собственное расследование, — передает Би-би-си. Подозрение в использовании труда заключенных МИД Китая назвал фарсом. Как пишет газета Sunday Times, скандал начался с того, что на купленной в магазине рождественской открытки нашли надпись о том, что иностранных заключенных в шанхайской тюрьме заставляют работать против воли.



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