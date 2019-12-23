СФ просит правительство оперативно запретить продажу никотиносодержащих смесей до поправок в законодательство

Совет Федерации просит правительство оперативно запретить продажу никотиносодержащих смесей до поправок в законодательство. Об этом сказала сегодня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

В свою очередь, глава Мурманской области Андрей Чибис призвал увольнять директоров школ, которые не могут пресечь распространение так называемого снюса среди школьников.