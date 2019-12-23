Совет Федерации просит правительство оперативно запретить продажу никотиносодержащих смесей до поправок в законодательство. Об этом сказала сегодня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
В свою очередь, глава Мурманской области Андрей Чибис призвал увольнять директоров школ, которые не могут пресечь распространение так называемого снюса среди школьников.
СФ просит правительство оперативно запретить продажу никотиносодержащих смесей до поправок в законодательство
Совет Федерации просит правительство оперативно запретить продажу никотиносодержащих смесей до поправок в законодательство. Об этом сказала сегодня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.