В Челябинской области спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона демонстрантов

Некоторые родители оказались возмущены таким подходом к воспитанию детей.

Взвод спецназа ФСИН в форме и со щитами был приглашен на церемонию посвящения детей в кадеты в городе Златоусте в Челябинской области. Бойцы продемонстрировали приемы по разгону демонстрантов, в частности, выполнение команд по нанесению ударов резиновыми дубинками. Депутат Законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова рассказала интернет-изданию Znak.com, что многие родители узнали о необычном выступлении для своих детей лишь после репортажа на местном телевидении. Она возмутилась ситуацией, добавив, что происходящее «не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине». Позднее в пресс-службе регионального главка ФСИН пояснили, что спецназ показывал приемы подавления бунта в колониях, а не разгона протестующих. Представители ведомства добавили, что не видят в этом ничего плохого.

Ранее похожий инцидент произошел в Татарстане – там местные школьники стали участниками учений полиции по разгону акции протеста.