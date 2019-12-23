Памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину в Киеве не подпадает под декоммунизацию. Его нет в соответствующих списках, поэтому он пока останется на своем месте, — сообщил сегодня глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович. Он пояснил, что есть отдельные заключения в отношении могил, поскольку это не просто монумент, а именно захоронение Николая Ватутина у входа в Мариинский парк, — передает ТАСС. Ватутин в годы Великой Отечественной войны командовал войсками первого украинского фронта.