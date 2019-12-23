Декабрь в Москве может стать самым теплым и бесснежным за всю историю метеонаблюдений. За весь месяц среднесуточная температура в столице ни разу не опускалась ниже нуля, а в отдельные дни превышала норму на 8-11 градусов, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт «Метеоновости». Пока рекордсменом по теплу остается декабрь 2006-го года, но тогда снег выпал во второй половине месяца и к Новому году толщина снежного покрова достигала 7 сантиметров.