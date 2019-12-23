Бывшему лидеру единороссов в городской думе Переславля-Залесского предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сегодня сообщили в управлении СК по Ярославской области. Экс-депутат Владимир Корнилов, по версии следствия, употреблял алкоголь вместе со знакомым, между ними вспыхнул конфликт. Согласно материалам дела, Корнилов его избил, а потом задушил. После этого его исключили из «Единой России» и лишили депутатских полномочий.