Бывшему лидеру единороссов в городской думе Переславля-Залесского предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сегодня сообщили в управлении СК по Ярославской области. Экс-депутат Владимир Корнилов, по версии следствия, употреблял алкоголь вместе со знакомым, между ними вспыхнул конфликт. Согласно материалам дела, Корнилов его избил, а потом задушил. После этого его исключили из «Единой России» и лишили депутатских полномочий.
2019-12-23T16:32:00+03:00
2019-12-23T16:33:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2559197-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 23 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…