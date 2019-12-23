Обвиняемый в угрозах судье Криворучко Вересов сегодня будет освобожден из СИЗО под подписку о невыезде

Обвиняемый в угрозах московскому судье Алексею Криворучко Алексей Вересов сегодня будет освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. Такое постановление вынес следователь, — сообщил «Интерфаксу» адвокат фигуранта Максим Пашков. По его словам, его подзащитный выйдет из следственного изолятора до полуночи. Фигурантами дела об угрозах судье стали несколько человек, которые в соцсетях прокомментировали вынесенный Алексеем Криворучко приговор в рамках «московского дела» актеру Павлу Устинову.