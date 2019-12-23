В центральном аппарате Федеральной таможенной службы проходят обыски

Следователи пришли также во Внуковскую и Домодедовскую таможни, — сообщает Рен-ТВ. По его данным, все это связано с уголовным делом о крупных махинациях. По сведениям телеканала, под подозрения попали начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.