Нападение на сотрудников ФСБ в Москве в Кремле назвали проявлением безумия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это трагическое происшествие, но от подобных случаев никто не застрахован. В четверг вечером вооруженный мужчина открыл огонь по зданию ФСБ на Лубянке в тот момент, когда президент Владимир Путин после большой пресс-конференции был на концерте ко Дню работников органов безопасности вместе с главой ФСБ Александром Бортниковым. Погибли 2 сотрудника спецслужбы, еще четверо были ранены, в том числе один гражданский. Нападавший был убит.
2019-12-23T16:30:00+03:00
2019-12-23T16:30:46+03:00
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16:30, 23 декабря 2019
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