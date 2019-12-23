Нападение на сотрудников ФСБ в Москве в Кремле назвали проявлением безумия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это трагическое происшествие, но от подобных случаев никто не застрахован. В четверг вечером вооруженный мужчина открыл огонь по зданию ФСБ на Лубянке в тот момент, когда президент Владимир Путин после большой пресс-конференции был на концерте ко Дню работников органов безопасности вместе с главой ФСБ Александром Бортниковым. Погибли 2 сотрудника спецслужбы, еще четверо были ранены, в том числе один гражданский. Нападавший был убит.