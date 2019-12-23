В Петербурге, в Мариинском театре открыли выставку проектов памятника Чайковскому

Пятерых финалистов конкурса выберут сегодня.

В конкурсе проектов приняли участие скульпторы из России, европейских стран, а также из Америки. На двух этажах фойе концертного зала Мариинского театра они выставили около сотни работ. В Петербурге нет ни одного ростового памятника Петру Чайковскому. И вот к 180-й годовщине со дня рождения великого композитора такую скульптуру, возможно, установят перед зданием концертного зала Мариинского театра. Претенденты на победу должны были создать оригинальное, художественно выразительное произведение и учесть градостроительный контекст. На конкурс скульпторы представили множество вариантов. Большинство работ они выдержали в классическом стиле. Композитор стоит и дирижирует оркестром. Сидит с нотными листами в руках. Но есть и абстрактные проекты. Например, «Композиция Ч.». Это разбитая чайная чашка, в которую автор вмонтировал в камень. Пять работ, которые пройдут во второй тур, выберут сегодня. Победителя второго этапа объявят весной следующего года. В год юбилея композитора

Памятников и мемориальных досок, которые посвящены Петру Ильичу Чайковскому около двух десятков. Они установлены в России и за рубежом. В том числе, в Венеции и Флоренции