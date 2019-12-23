Дмитрий Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Вице-премьеры должны будут представить свои предложения на сей счет. По мнению Медведева, новые ограничения бьют по интересам многих европейских стран.

Американские санкции не остановят проект строительства газопровода, но при этом могут привести к его задержке, — признал сегодня постпред России при ЕС Владимир Чижов.