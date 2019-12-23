В России должны быть оперативно приняты меры о запрете продажи никотиносодержащих изделий

Об этом сегодня говорили в Совете Федерации. Сейчас распространение подобных смесей никак не контролируется, — заявил замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Валерий Кирилишин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что проблема должна быть решена оперативно.