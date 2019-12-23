В Москве и Подмосковье продолжилась волна сообщений об угрозах взрывов

В результате были эвакуированы суды, супермаркеты и ряд других учреждений.

Неделя началась с новых сообщений о заложенных бомбах. Больше тысячи сотрудников и посетителей были эвакуированы из 15 московских судов, передает «Интерфакс». Кроме того, источник в экстренных службах рассказал ТАСС о поступлении угроз взрывов во всех супермаркетах сети «Магнит» в Московской области. Подобные сообщения поступают и в некоторые магазины столицы. Кроме того, якобы заминированы оказались магазины «Перекресток» и «Лента» в Подмосковье, а в столице волна «телефонного терроризма» затронула храм Христа Спасителя, пять вокзалов и роддом.

Похожая ситуация сложилась и в Санкт-Петербурге. В некоторых случаях в анонимных письмах содержится пометка о том, что сообщения будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев «не вернет долг в 120 биткоинов». Авторы угроз утверждают, что он украл их на криптобирже WEX.

Департамент образования Москвы выпустил видеообращение после массовых эвакуаций учебных заведений. В нем описываются действия учителей в подобных случаях и даются советы родителям.