Все супермаркеты сети «Магнит» в Подмосковье проверяются после угроз взрывов. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ранее аналогичные угрозы поступали в магазины сети «Перекресток» и «Лента».

В Москве вновь проводится эвакуация в десятках школ, судах и на пяти вокзалах.