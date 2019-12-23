РФ готова передать Нидерландам данные о незакрытии воздушного пространства на востоке Украины в день крушения Боинга

Россия готова передать Нидерландам имеющиеся у нее данные о незакрытии воздушного пространства на востоке Украины в день крушения малайзийского Боинга. Об этом завил постпред России при ЕС Владимир Чижов. По его словам, Москва уже давно была готова предоставить необходимые сведения Международной следственной группе.

Глава МИДа Нидерландов Стеф Блок сообщил сегодня, что в Россию направлено обращение о сотрудничестве. «Мы в долгу перед жертвами трагедии и их родственниками», — подчеркнул дипломат.

Малайзийский Боинг был сбит на востоке Украины в 2014 году, погибли 298 человек, находившихся на борту.