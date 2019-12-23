Росгвардия опровергла информацию о приведении подразделений в полную боевую готовность после стрельбы у здания ФСБ. Об этом «Эху» сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Никаких дополнительных средств вооружения и защиты бойцы также не получали, — добавил Валерий Грибакин.