Росгвардия опровергла информацию о приведении подразделений в полную боевую готовность после стрельбы у здания ФСБ. Об этом «Эху» сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Никаких дополнительных средств вооружения и защиты бойцы также не получали, — добавил Валерий Грибакин.
2019-12-23T15:05:00+03:00
2019-12-23T15:05:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2559143-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:05, 23 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…