Начальник отдела образования Тукаевского района уволилась после того, как школьники стали участниками учений МВД

Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уволилась после того, как местные школьники стали участниками учений МВД по разгону митинга. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на региональное отделение Минобрнауки, проводится служебное расследование. Свою проверку проводит прокуратура Татарстана.

К учениям привлекли девятиклассников. На видеозаписи, которая распространена в интернете видно, как подростки противостоят сотрудникам правоохранительных структур в шлемах и со щитами, а те дают им отпор.