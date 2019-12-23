Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых фигурантов дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Он погиб в октябре прошлого года в здании саудовского генконсульства в Стамбуле.

Всего перед судом по обвинению в причастности к убийству Хашогги предстали 11 человек. Их имена не называются. Помимо того, что пятерым назначили смертную казнь, еще троих приговорили в общей сложности к 24 годам заключения. При этом, согласно данным саудовской прокуратуры, следователи не нашли никаких доказательств против Сауда аль-Кахтани – бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Его ряд зарубежных СМИ называли организатором убийства Хашогги. Также, по словам властей, все обвинения сняты и против бывшего замглавы разведки королевства Ахмада аль-Асири, которого после преступления отправили в отставку и арестовали. Кроме того, прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что убийство Хашогги, по ее данным, было непреднамеренным. При этом еще в прошлом году власти королевства, поначалу называя смерть журналиста случайной, признали ее умышленный характер.

По данным турецких следователей, тело Хашогги было расчленено и вывезено с территории саудовского консульства в Стамбуле. Ряд зарубежных СМИ писали о возможной причастности к убийству журналиста наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Однако он это отрицает.