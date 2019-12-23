Глава Мурманской области призвал увольнять директоров, которые не могут пресечь распространение снюса среди школьников

Глава Мурманской области Андрей Чибис призвал увольнять директоров школ, которые не могут пресечь распространение снюса среди школьников. Сегодня на совещании в правительстве он сказал, что это масштабная проблема и потребовал от владельцев торговых точек снять снюс с продажи.

Этот вид бездымного табака запрещен в России с 2015 года. В последнее время появились сообщения, что среди подростков и детей в школах распространяются конфеты и пастилки, пропитанные никотином. Их оборот никак не регулируется в России.