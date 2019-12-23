Несколько высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы задержаны в рамках дела о крупных махинациях. По данным телеканала РЕН, среди них начальник управления таможенного расследования Александр Кизлык, его зам, а также заместители глав Внуковской и Домодедовской таможен.

Ранее источники «Интерфакса» утверждали, что сотрудники Следственного комитета проводят в обыски в центральном аппарате ФТС и ее региональных подразделениях . Официальных комментариев до сих пор нет.