Спрос на вклады в иностранной валюте в России сильно упал, — утверждает глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, примерно на треть снизился валютный портфель — он перешел в рубли. Спрос на евро совсем низкий.

Греф добавил, что ситуация с долларовыми вкладами чуть лучше, однако сейчас в банковской сфере наблюдается избыток долларов, поэтому ставки по нему сильно снизились.