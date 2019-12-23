Путин: Россия доказала, что в состоянии реализовать такие крупные инфраструктурные проекты мирового уровня

Россия доказала, что в состоянии реализовать такие крупные инфраструктурные проекты мирового уровня как Крымский мост. Об этом Владимир Путин заявил в Тамани после того, как проехал в поезде по новому железнодорожному мосту.

Путин подчеркнул, что построенный мост по своей протяженности самый большой в Европе.