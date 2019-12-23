В одном из столичных отделений «Сбербанка» впервые появился «Макдоналдс». Пока что он представлен в виде автомата по заказу кофе и терминала для доставки еды.

Новый проект оказался реализован в отделении «Сбербанка» на Новослободской улице, возле станции метро «Менделеевская». Аппараты «Макдоналдса» там установлены в холле, которые соединяют два пространства для приема клиентов. Один из них выдает кофе – оплата там возможна непосредственным использованием банковской картой. Второй представляет собой установленный на стене планшет, на котором можно выбрать любой из продуктов. Доставка происходит из ресторана, находящегося в 300 метрах. При этом оформление заказа происходит относительно долго. Клиенту необходимо последовательно вписать все свои данные: имя и фамилию, номер телефона, а также данные банковской карты, после чего система дважды требует авторизации через СМС-код. Впрочем, в «Сбербанке» уверяют, что поставят в ближайший месяц новый, более совершенный автомат.

Ажиотажа возле аппаратов, установленных всего лишь несколько дней назад, пока что не наблюдается: ими пользуются в основном сотрудники «Сбербанка». Посетители, в свою очередь, относятся к новой системе по-разному. Одни позитивно оценивают то, что теперь можно заказать кофе «Макдональдса». Кирилл, в свою очередь, не уверен в том, что посетители будут активно заказывать еду.

Сам заказ, как удалось убедиться, в «Сбербанк» приходит достаточно быстро: время ожидания составило чуть менее 20 минут.

В пресс-службе «Сбербанка» рассказали «Эху», что в следующем году намерены запустить полноценные совместные отделения с «Макдоналдсом», объединенные общей зоной ожидания. Проект планируется тестировать также в Санкт-Петербурге и на востоке России.