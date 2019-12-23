Швейцарско-голландская компания приостановила укладку труб по дну Балтийского моря из-за санкций США, которые грозят заморозкой ее активов, — сообщают зарубежные информагентства.

Фирма Alseas, которая участвует в прокладке газопровода Северный поток-2, судя по всему, уже вывела три своих судна из зоны строительства, сообщает агентство Блумберг. В минувшую субботу компания приостановила работы сразу после вступления в силу ограничительных мер, объявленных всем участникам строительства. Американский законопроект, который на днях был одобрен Конгрессом, обязывает администрацию США идентифицировать всех занятых в прокладке газопровода подрядчиков, чтобы в течение двух месяцев подвергнуть их санкциям, пишет британское издание «Экспресс».

«Дойче велле» отмечает, что Брюссель сдержанно отреагировал на позицию Вашингтона, а Еврокомиссия в настоящее время занята изучением потенциального влияния штрафных действий на европейские компании. В правительстве Германии санкции оценили как «вмешательство во внутренние дела страны, но не намерены предпринимать ответные шаги». США и ряд европейский стран выступают против сооружения газопровода, который, по их мнению, усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Российские власти накануне заявили, что продолжат строительство газопровода несмотря на американские санкции.