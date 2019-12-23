В Москве снова эвакуируют школы и роддом из-за сообщений об угрозе взрывов

Московский департамент образования выступил с видеообращением к родителям и школьникам в связи с массовыми эвакуациями из-за сообщений о минировании. Заместитель главы департамента образования Антон Молев призывает не паниковать. По его словам главное в этой ситуации – позаботиться о безопасности детей. Чиновник уверен, что четкое соблюдение всех правил поможет преодолеть эту «неприятную ситуацию».

По данным источников «Интерфакса», за три с лишним недели в городе эвакуировано почти 800 тысяч человек.