В Кремле называют проявлением безумия стрельбу на Лубянке

Никто не застрахован от любых проявлений безумия, — так в Кремле прокомментировали стрельбу на Лубянке спустя несколько дней после происшествия. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, как глава государства оценивает действия спецслужб. Песков добавил также, что президент получал все необходимые оперативные доклады об этом происшествии.

Руководство ФСБ по-прежнему не комментируют нападение, произошедшее на прошлой неделе. Между тем, СМИ продолжают публиковать новую информацию о «лубянском стрелке».

Стрельба в районе Лубянской площади началась вечером 19 декабря. 39-летний Евгений Манюров застрелил одного сотрудника ФСБ, а второй позднее умер в больнице. Еще пять человек получили ранения. Сам стрелок также был убит.

Первая информация о нападавшем, включая его имя, стала появляться на следующий день. Выяснилось, что Манюров жил в Подольске вместе с матерью. По ее словам, он ненавидел сотрудников спецслужб, но почему, не объяснял. Подозреваемый увлекался стрельбой, имел внушительный арсенал огнестрельного оружия и большую часть жизни проработал в ЧОПах. При обыске в его квартире была обнаружена символика «Национально-освободительного движения», но представители организации утверждают, что Манюров не состоял в ее рядах.

«Московский комсомолец» со ссылкой на показания его матери писал, что нападавший принадлежал к «Единой России», исправно платил партийные взносы и с уважением относился к президенту Владимиру Путину. По данным интернет-издания «Фонтанка», Манюров был участником «Этническое национальное объединение». Это движение националистического толка с центром в Киеве выступает за единство русских, украинцев и белорусов.

Причина атаки на ФСБ остается неизвестной. Расследование ведется по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.