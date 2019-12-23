В Саудовской Аравии пятеро обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни. Еще три фигуранта дела получили по 24 года лишения свободы. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры. В нем отмечается, что убийство было совершено без предварительных намерений.

Кто конкретно из фигурантов какой срок получил, пока не уточняется.