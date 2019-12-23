Работать в новогодние каникулы планируют 16% россиян

Это выяснилось в ходе опроса сервиса по поиску работы СуперДжоб. 38% россиян будут в эти дни дома, при этом самые популярные ответы – «общение с семьей» и «полноценный сон».

Практически каждый пятый участник опроса еще не решил, как проведет каникулы. Только один процент заявили, что планируют отдохнуть за границей. Прежде всего, называют Италию, Финляндию, а также Таиланд, Индию и США.