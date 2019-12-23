Правительство должно оперативно принять решение о запрете продажи никотиносодержащих изделий в России, — считают российские сенаторы. Сейчас распространение этих смесей никак не регулируется законодательством. Подобные смеси не должны быть в свободном доступе, — уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам Матвиенко, органы контроля за оборотом наркотиков также должны принять меры по ограничению продажи подобных изделий.