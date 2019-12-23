Президент Союза биатлонистов РФ обещал, что наши биатлонисты будут выглядеть лучше на январских этапах Кубка Мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев обещал, что российские биатлонисты будут выглядеть лучше на январских этапах Кубка Мира после провала во французском Анси.

Драчев обещал возвращение на прежний уровень. Он посетовал, что команда устала, но когда она выйдет на нормальный снег, результаты станут лучше Во Франции из-за теплой погоды наши спортсмены очень много проигрывали на лыжне, хотя и не все. Девушки бежали в свою силу. Тем не менее, было решено приобрести специальную штайн-шлифт машину, которая особым образом готовит лыжи, приспосабливая поверхность к погоде, однако чтобы работать на ней, нужен иностранный специалист, которого пока привлечь не удается. Кроме того, не помешали бы дополнительные сервисмены, которых в российской команде меньше, чем у конкурентов, что мешает работать индивидуально с каждым спортсменом. Для этого, по словам Драчева, нужно дополнительное финансирование.

Первый этап после новогодних праздников пройдет в немецком Оберхофе и начнется 8 января.