Полицейские, признаннын потерпевшими по делу Раджабова, не смогли подтвердить в суде, что именно он бросил бутылку

Двое полицейских, признанных потерпевшими по делу Самаретдина Раджабова, не смогли подтвердить в суде, что именно Раджабов бросил пластиковую бутылку в их сторону.

В ходе заседания адвокат Сергей Бадамшин обратил внимание суда на то, что ранее сотрудник 2-го оперативного полка Андрей Внуков был свидетелем по этому делу, а позже стал потерпевшим.

Самаретдин Раджабов обвиняется в покушении на применение насилия к представителю власти. Ранее его дело было возвращено в прокуратуру для устранения недостатков.