В Кремле назвали стрельбу на Лубянке «проявлением безумия»

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ни одна из стран не застрахована от повторения подобных ситуаций.

Инцидент со стрельбой на Лубянке, по мнению Дмитрия Пескова, не должен комментироваться Кремлем. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что «для ликвидации ситуации» были приняты все необходимые меры, но отказался углубляться в тему. Расшифровку беседы Пескова с журналистами приводит интернет-издание «Медуза». Когда его спросили о том, доволен ли Путин действиями спецслужб в этой ситуации, представитель Кремля сказал, что не совсем понимает вопроса.

Стрельба в районе Лубянской площади началась вечером 19 декабря. 39-летний Евгений Манюров застрелил одного сотрудника ФСБ, а второй позднее умер в больнице. Еще пять человек получили ранения. Сам стрелок также был убит. Изучив видеозаписи очевидцев с места событий, «Медуза» пришла к выводу, что стрельба продолжалась и после того, как Манюрова застрелили. В результате как минимум один из пострадавших мог стать жертвой беспорядочной стрельбы силовиков, поскольку разные ведомства не согласовали свои действия.

По данным интернет-издания «Фонтанка», Манюров был участником движения «Этническое национальное объединение».