Великобритания удвоит количество виз зарубежным ученым и упростит их получение после выхода из Евросоюза, — сообщает газета Financial Times со ссылкой на официальные источники. Количество виз ученым с исследовательскими грантами от британских институтов увеличится в два раза. Для ускорения иммиграционной проверки будет достаточно предъявить в британский МИД письмо от соответствующей организации.