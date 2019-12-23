Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности встретиться с президентом Путиным. В интервью агентству DРА Столтенберг назвал Россию крупнейшим соседом, с которым альянс должен стремиться улучшать отношения. Столтенберг ранее неоднократно говорил, что в НАТО не считают Россию врагом, и что Россия это не то же самое, что Советский Союз.