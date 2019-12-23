Региональные управления Росгвардии приведены в полную готовность после стрельбы у здания ФСБ в Москве, — сообщает Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным источника, проводится круглосуточное усиленное патрулирование зданий местных управлений МВД и Росгвардии. Отпуска отменили, бойцы вооружены как огнестрельным, так и нелетальным оружием.