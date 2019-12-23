В Кремле называют проявлением безумия стрельбу на Лубянке

От этого не застрахована ни одна страна, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным ФСБ, нападавший действовал один. Песков подтвердил что в момент стрельбы директор ФСБ Александр Бортников и президент Путин были на праздничном концерте в Кремле. Они ушли в перерыве.

В результате нападения погибли двое сотрудников ФСБ. Еще несколько человек пострадали, в том числе один гражданский. Позже стало известно, что стрелял 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. По данным СМИ, он состоял в «Единой России» и был членом Национально-освободительного движения.