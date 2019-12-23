Матч английской футбольной Премьер-лиги Челси — Тоттенхэм был остановлен из-за расистских выходок фанатов

Фанаты выбросили на поле посторонний предмет, а затем к арбитру Энтони Тейлору подошел защитник Челси Антонио Рюдигер и пожаловался на расистские выкрики, а также обратил внимание не то, что болельщики изображают обезьян. Игру через некоторое время все же возобновили, но судья – информатор не раз простил фанатов прекратить кричалки. После матча история получила продолжение. Рюдигер сказал, что игнорировать такие вещи нельзя, это поощряет расистов и добавил, что на всех болельщиков Тоттенхэма он свои слова не распространяет, есть только пара идиотов. Тоттенхэм опубликовал официальное заявление о том, что клуб не приемлет расизм и намерен провести собственное расследование, чтобы выявить тех, кто позволил себе эти выходки. Нарушителей обещают выявить и впредь не пускать на трибуны.

Челси выиграл матч со счетом 2-0. Это была победа Фрэнка Лэмпарда над его бывшим наставником Жозе Моуриньо.